Klopp'tan Bellingham sorusuna cevap

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, transfer için açıklamada bulundu.



Alman teknik adam, Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham için gelen soru karşısında, "Bellingham'ın Ocak ayında transfer edilip edilmeyeceğini soracağınız yanlış kişiyim" diye karşılık verdi.



Klopp, ara transfer döneminde takviye konusunda ise, "Bakıyoruz ve bir şey olursa göreceğiz. Futbol tarafından ise her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.



Güncel piyasa değeri 110 milyon olarak gösterilen Bellingham'ın adı Liverpool dışında, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi takımlarla anılıyor.



19 yaşındaki futbolcunun kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.





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