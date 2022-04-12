Klopp, Guardiola sorusuna sinirlendi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica mücadelesi öncesi kendisine sorulan Pep Guardiola sorusuna sinirlendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Klopp, Guardiola sorusuna sinirlendi
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12 Nisan 2022 19:07
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Benfica'yı konuk edecek Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarından sorular alan Alman çalıştırıcı, gelen bir soru üzerine sinirlendi. Klopp, kendisine yöneltilen "Pep Guardiola'nın Manchester City kariyeri ile sizin Liverpool kariyeriniz aynı istikamette mi gidecek?" sorusuna, "Benim geleceğim ile Pep'in geleceğinin ilgisi ne? Onun basın toplantısını izledim ve 'Sonsuza kadar burada kalmayacağım ancak kalabilirdim de.' dediğinden eminim. Sizler bütün basın toplantısından bu cümleyi çekip çıkaracak kadar yüzsüzsünüz. Gerçekten bu yaptığınız hiç hoş değil." cevabını verdi.

Jürgen Klopp'un, Liverpool ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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