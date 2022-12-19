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Kızılyıldız bombayı patlattı: Campazzo

Kızılyıldız, Facundo Campazzo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kızılyıldız bombayı patlattı: Campazzo
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19 Aralık 2022 15:58
THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo'yu transfer ederek büyük sükse yarattı.

Sırp kulübünden yapılan açıklamaya göre; Facundo Campazzo ile 2023/24 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandı.

31 yaşındaki oyuncu, Kızılyıldız'dan bu sezon için 1.8 milyon euro, gelecek sezon için 2.5 milyon euro ücret alacak.

NBA'ya giderken tazminatını kendi karşıladığı için eski kulübü Real Madrid'e 2.6 milyon euro borcu kalan Campazzo'nun borcunun bir kısmı da bu maaş içerisinden karşılanacak.

Real Madrid'de EuroLeague'in en iyi oyun kurucularından biri haline gelen Facundo Campazzo, NBA'da Denver Nuggets ve Dallas Mavericks formaları giymişti.



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