Kıyasıya mücadelenin sonunda kazanan Valencia!

EuroLeuague'in 12. haftasında Valencia, sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı.



Roig Arena'da oynanan mücadeleyi Valencia 76-73 kazandı.



Kızılyıldız'da Codi Miller-McIntyre'ın 23 sayısı galibiyet için yeterli olmazken Valencia'da en skorer isim 16 sayıyla Brancou Badio oldu.



Bu sonuçla bilrikte Valencia, EuroLeague'deki 7. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 4. kez mağlup oldu.



Valencia, gelecek hafta Bayern Münih'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise Olympiacos'u ağırlayacak.







