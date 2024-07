Kırkpınar kemerinin adresi bu yıl da değişmedi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda hem en çok finalde güreşen hem de altın kemeri alan Antalya'nın başpehlivanları oluyor.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçmişten bu yana ağırlığını hissettiren Antalya bölgesi, son dönemde altyapıya verilen desteklerle başarı meyvesini toplamaya devam ediyor.



Yağlı güreşlerin olimpiyatı sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer son yıllarda kesintisiz Antalya'ya gidiyor.



İsmail Balaban'ın 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yine Antalyalı Orhan Okulu'yu yenerek birinci olduğu Kırkpınar'ın sonuçları, Antalyalı başpehlivanlar için seriye bağlandı.



Balaban'ın ardından 2018 yılında Orhan Okulu, 2019 ve 2021 yıllarında Ali Gürbüz, 2022 yılında Mustafa Taş, 2023 ve 2024 yıllarında Yusuf Can Zeybek, altın kemeri Antalya'ya götüren başpehlivan oldu. 2020 yılında salgın nedeniyle güreşler yapılamasa da başpehlivanlık ünvanı Ali Gürbüz'e verildi.



Son yıllarda Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Cengizhan Şimşek, Yusuf Can Zeybek final yapmış Antalyalı başpehlivanlardan. Sinoplu olmasına rağmen Antalya Su ve Atıksu İdaresi Spor Kulübünün sporcusu Mustafa Taş da kemeri Antalya'ya götürdü.



Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan 2020 yılı 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri harici son yılların final güreşleri şöyle sonuçlandı:



654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu



2015 yılı 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık mücadelesi, Orhan Okulu ile 2006 yılının başpehlivanı hemşehrisi Osman Aynur arasında yapıldı.



Zaman zaman durağanlaşan müsabakada, iki taraf da performanslarını puanlama bölümüne sakladı. Puanlama bölümünde de sonuç alınamayınca, ilk puanı kazanan pehlivanın galip sayılacağı, "altın puan" da denilen uzatmalı puanlama bölümüne geçildi. Orhan Okulu, 53. dakikada kazandığı puanla galip gelerek 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu ve "altın kemer"i taktı.



Ordulu Recep Kara kemeri dördüncü kez aldı



2016 yılı 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali, "kemer yakan" Mehmet Yeşil Yeşil ile "kemeri yanan" Recep Kara arasında geçti.



Recep Kara'nın 2009 yılında altın kemerin ebedi sahibi olmak için çıktığı er meydanında, güreşseverlerin tabiriyle bir anlamda "kemerini yakan" Mehmet Yeşil Yeşil ile çıktığı rövanş anlamını taşıyan müsabakanın ilk dakikaları pehlivanların birbirlerini tartmasıyla geçti.



Altın puan bölümünde Mehmet Yeşil Yeşil'in iç kazıktan çekmeler ve tek dalmalarına Recep Kara boyundurukla cevap verdi. Çift kol kasnak oyunuyla rakibini müsabakanın 61. dakikasında kendine çeken Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı oldu.



Ordulu pehlivan, 2004, 2007 ve 2008 yıllarının ardından dördüncü kez bu ünvanı aldı.



"Sarı fırtına" İsmail Balaban kemeri Antalya'ya götürdü



Antalyalı başpehlivanlar Orhan Okulu ve İsmail Balaban, 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olabilmek için güreşti.



Final güreşine puan alan pehlivanın galip sayıldığı "altın puan" bölümüyle devam edildi.



Karşılaşmanın 54. dakikasında paçasından yakalamak amacıyla hamle yaptığı sırada rakibini açık düşüren İsmail Balaban, başpehlivan oldu.



Orhan Okulu 3 yıl sonra tekrar altın kemeri beline taktı



2018 yılında Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz arasındaki 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final mücadelesi, büyük bir çekişmeye sahne oldu.



Müsabakanın ilk dakikalarında Orhan Okulu, rakibini kasnak ve paçasından yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Şaban Yılmaz uzun boylu olmasının avantajını kullanıp, rakibinin bu oyununu Orhan Okulu'nun ensesine bastırarak önlemeye çalıştı.



Ara ara sert elenselerin görüldüğü normal bölümde galip çıkmadı ve puan alanın galip sayılacağı "altın puan" diye de adlandırılan bölümle güreşe devam edildi. Bu bölümde güreş hızlandı. Orhan Okulu, dış kazık paçadan yakaladığı rakibinin arkasına geçerek Şaban Yılmaz'dan puan kazandı ve yaklaşık 45 dakika süren finalin sonunda 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.



Kemer bir kez daha Ali Gürbüz'de



2019 yılı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde, 2015 ve 2018 yıllarının başpehlivanı Orhan Okulu ile 2011 ve 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılaşması, sporcuların birbirini tartmasıyla başladı.



40 dakikalık normal sürede yenişemeyen pehlivanlar, kendilerini sakladıkları altın puan bölümünde daha aktif bir güreş sergiledi.



Güreşin 48. dakikasında rakibi Orhan Okulu'nun paçasına daldığı sırada bu pozisyondan kurtulan Ali Gürbüz, bir anda künde pozisyonu aldı. Ali Gürbüz, kontrolü eline geçirmesi sonrası Orhan Okulu'nun dengesini bozarak açık düşürdü.



Puanı alarak güreşi kazanan Ali Gürbüz, bu sonuçla 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.



Salgında güreşler yapılamadı



Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılamadı.



Edirne Belediye Meclis kararıyla 2019 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz'ün hakkı korunarak başpehlivanlık ünvanı verildi.



Ali Gürbüz seriye gidiyor



2021 yılı 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile rakibi İsmail Koç karşılaştı.



Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi.



Karşılaşmanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olmayı başardı.



Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu.



Cengizhan'ın mutluluğu kısa sürdü



2022 yılı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş karşılaştı.



Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek, atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve başpehlivanı ünvanını aldı.



Ancak Cengizhan Şimşek, Türkiye Dopingle Mücadele mevzuatı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun kararı gereğince hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.



Bu nedenle ünvan el değiştirerek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığı ünvanı Mustafa Taş'a geçti.



Yusuf Can Zeybek, kulüp arkadaşını yendi



2023 yılı 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde iki Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek karşılaştı.



Müsabakanın 49'uncu dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı kazanmayı başardı.



Yusuf Can altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda



663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, final güreşinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu.



Yusuf Can Zeybek, karşılaşmanın 52. dakikasında Mustafa Taş'ın kasnak ve paçasından yakaladı, rakibini sürerek dengesini bozan Yusuf Can çangalla müsabakayı kazandı.



Yusuf Can Zeybek, bu sonuçla altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda seriyi yakaladı.





