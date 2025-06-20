Kingsley Coman'dan geleceği için açıklama

Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, geleceğine dair konuştu.



Fransız hücum oyuncusu, "Kulüpte bana kimse git demedi. Bayern Münih'te kalmak istiyorum. Burada iki yıl daha sözleşmem var ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz." dedi.



Bayern Münih'te geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.



