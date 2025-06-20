20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
1-0DA
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
21:00
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
21:45
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
21:45
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
21:45
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
21:45
20 Haziran
Shamrock -Cork City
21:45

Kingsley Coman'dan geleceği için açıklama

Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Alman ekibinde kalmak istediğini söyledi.

calendar 20 Haziran 2025 18:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kingsley Coman'dan geleceği için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, geleceğine dair konuştu.

Fransız hücum oyuncusu, "Kulüpte bana kimse git demedi. Bayern Münih'te kalmak istiyorum. Burada iki yıl daha sözleşmem var ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz." dedi.

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.