Sacramento Kings, serbest oyuncu Precious Achiuwa ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.



Kings'in halihazırda 15 kişilik dolu kadrosu bulunuyor ve transferin gerçekleşebilmesi için bir oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor.



Menajer Bernie Lee tarafından temsil edilen Achiuwa, sezon öncesi kampını Miami Heat ile geçirmiş ancak sezon başlamadan önce serbest bırakılmıştı.



Geçtiğimiz sezon New York Knicks formasıyla 57 maçta 6.6 sayı ve 5.6 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.



