Kim Min-Jae'nin kartı için ne dediler?

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin 23. dakikada kırmızı kart görmesiyle Trabzon deplasmanında 10 kişi kaldı. İşte yorumcuların bu pozisyon için değerlendirmeleri...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kim Min-Jae'nin kartı için ne dediler?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2021 19:27
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 23. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzon deplasmanında takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Koreli oyuncu, 23. dakikada bu kez Djaniny'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu faul nedeniyle kazanılan serbest vuruşta Tasos Bakasetas topu filelere gönderdi ve skora eşitliği getirdi.

Kim Min-Jae 2017'den sonra ilk kez kırmızı kart gördü.

YORUMCULAR NE DEDİ?

Ahmet Çakar: Doğru
Bünyamin Gezer: Doğru
Erman Toroğlu: Doğru

Deniz Çoban: Faul yok
Bülent Yıldırım: Faul yok
Lale Orta: Faul yok
Deniz Ateş Bitnel: Faul yok


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.