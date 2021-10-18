Kim Min-Jae'nin kartı için ne dediler?

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 23. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzon deplasmanında takımını 10 kişi bıraktı.



Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Koreli oyuncu, 23. dakikada bu kez Djaniny'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu faul nedeniyle kazanılan serbest vuruşta Tasos Bakasetas topu filelere gönderdi ve skora eşitliği getirdi.



Kim Min-Jae 2017'den sonra ilk kez kırmızı kart gördü.



YORUMCULAR NE DEDİ?



Ahmet Çakar: Doğru

Bünyamin Gezer: Doğru

Erman Toroğlu: Doğru



Deniz Çoban: Faul yok

Bülent Yıldırım: Faul yok

Lale Orta: Faul yok

Deniz Ateş Bitnel: Faul yok





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