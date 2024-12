Kilo vermek için başladığı badmintonda zirveyi hedefliyor

Tekirdağ'da annesinin yönlendirmesiyle zayıflamak için başladığı badmintonda 8 yılda iki Avrupa üçüncülüğü elde eden Sinem Yıldız (18), uluslararası organizasyonlarda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor.



Yıldız, annesinin ısrarıyla 10 yaşında zayıflamak için başladığı badmintonda kısa sürede kendini geliştirerek yurt içi ve yurt dışında şampiyonalara katıldı.



Başarılarıyla adından söz ettiren Yıldız, 2020'de milli takıma seçilerek Fransa'da düzenlenen 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.



Yıldız, bu yıl 26 Kasım-5 Aralık tarihlerinde İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda ise karışık çiftlerde bronz madalya elde ederek derecelerine yenisini ekledi.



Badmintonda 8 yılda 2 Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonluklarının da arasında yer aldığı 25 derece elde eden Yıldız, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil ederek madalyalarına yenilerini eklemeyi amaçlıyor.



- "Her zaman şampiyon olmayı hedefliyoruz"



Yıldız, AA muhabirine, en son katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi.



Her zaman kürsüde olmak istediğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



"Hedefimiz şampiyonluktu. Her zaman şampiyon olmayı hedefliyoruz. Avrupa kürsüsünde olmanın yaşattığı gurur ve heyecan daha farklı. Biraz buruk ama çok gururluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Badmintonda bugüne kadar 25 madalya kazandım. İki Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Birçok uluslararası maçta şampiyonluklarım ve Türkiye şampiyonluğum var. Bu spora başlama amacım kilo vermek ve eğlenmekti. İlerleyen zamanda hedefler büyüdü. Şimdi daha büyük hedeflerimiz var."



Yıldız, her zaman başarılarıyla adından söz ettiren bir sporcu olmak istediğini, Türkiye'yi temsil etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.



- Mert: "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık"



Badrminton Milli Takımı ile Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Hüseyin Mert, Sinem Yıldız'ın başarılarının kendilerini gururlandırdığını aktardı.



Sporcusunun katıldığı her şampiyonada farklı bir deneyim kazandığını dile getiren Mert, "Avrupa Şampiyonası bizim için güzel sonuçlarla tamamlandı. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Bizi yarı finalde yenen Fransa şampiyon oldu. Takım halinde de şampiyon olan Danimarka'ya yenilmiştik. Çok küçük farklarla daha güzel dereceleri kaçırdık." ifadelerini kullandı.



Mert, sporcusunun önümüzdeki yıl büyükler kategorisinde mücadele edeceğini belirterek, "Büyüklerde de başarılarına yenilerini ekleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bundan sonra büyüklerde her sporcunun hayali olan olimpiyat olur inşallah. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Federasyon da gelecek vadeden sporcular için önemli çalışmalar yapıyor. Sporcularımızı dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara taşımak istiyoruz." şeklinde konuştu.