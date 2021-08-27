Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Khouma Babacar'ın forma hasreti bitiyor.



Yeni sezon hazırlıkları kapmasında Burdur'da gerçekleşen 1. etap kamp çalışmaları sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve uzun süren tetkikler, kontroller ve futbolcunun sağlığı ile ilgili takip sürecinin ardından Babacar, geçtiğimiz günlerde yeniden takıma dahil olmuştu.



Alanya Postası'nda yer alan habere göre; Hemşehrisi Famara'nın Altay maçında kırmızı kart göreek cezalı duruma düşmesi nedeniyle Babacar'ın cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçında ilk 11'de sahada olması bekleniyor.



Babacar, Alanyaspor'un lig öncesi oynadığı hazırlık maçlarında ve ligin ilk haftasında kadroda yer almamıştı. Bir süredir takımla birlikte idmanlara çıkan Babacar'ın deplasmanda oynanacak Hatayspor maçıyla birlikte sahalara döneceği öğrenildi.



