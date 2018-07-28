Khimki, Casey Prather'ı transfer etti

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Khimki Moskova, ABD'li oyuncu Casey Prather'ı kadrosuna kattı.Rus ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Prather, geçtiğimiz sezonu Avustralya'nın Melbourne United ve Yunanistan'ın Promitheas Patras takımlarında geçirmişti. Melbourne ile Avustralya'da şampiyonluğa ulaşırken Prather; 16.6 sayı, 6 ribaunt, 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.Avustralya'da Perth ile 2016 ve 2017'de de şampiyonluk yaşayan Prather, Melbourne ile bir şampiyonluk daha elde ederek bu başarıyı üst üste üçüncü kez yaşamış oldu.Kolejde Florida Gators forması giyen Prather, bu sezon Maccabi FOX Tel Aviv'e transfer olan milli oyuncumuz Scottie Wilbekin ile takım arkadaşıydı.