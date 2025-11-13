13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
1-037'
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
0-036'
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
1-038'
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-038'
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-037'
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Kevin Rodrigues'in golü, Puskas'a aday!

Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

calendar 13 Kasım 2025 22:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kevin Rodrigues'in golü, Puskas'a aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekizli futbolcu Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla Çaykur Rizespor'a attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

FIFA, erkek ve kadın futbolunda 2025 yılının en iyi golleri için verilecek Puskas ve Marta ödüllerinin adaylarını açıkladı.

Kevin Rodrigues'in Süper Lig'de 9 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.


Rodrigues'in yanı sıra Lamine Yamal (Barcelona), Alerrandro (Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal) ve Rizky Ridho (Persija Jakarta) Puskas Ödülü'nün adayları arasına girdi.

Kadın futbolculara verilen Marta ödüllüne ise Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Avustralya Milli Takımı), Jon Ryong-jong (Kuzey Kore Milli Takımı), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Hollanda Milli Takımı), Kishi Nunez (Arjantin Milli Takımı), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (ABD Milli Takımı) ve Khadija Shaw (Manchester City) aday gösterildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.