Kevin N'Koudou hastaneye götürüldü

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştığı maçın son saniyelerinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.



Siyah-beyazlı takımda 67. dakikada Cyle Larin'in yerine oyuna giren Kevin N'Koudou, son saniyelerde Michal Travnik ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlkık yaşadı.



Beşiktaşlı Kevin N'Koudou sakatlığının ardından yerde kalkamadı ve sedyeyle soyunma odasına gitti.



Stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Kevin N'Koudou daha sonra hastaneye götürüldü.





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