GOLDE İLGİNÇ BİR AN YAŞANDI

N'KOUDOU BEŞİKTAŞ'TA İLKİ YAŞADI

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, performansıyla dikkatleri üstüne çeken isimlerden biri oldu. Fransız futbolcu, 7. maçında 4. kez gol sevinci yaşadı.Ayrıca, hakem çift vuruş vermesine rağmen N'Koudou direkt şut çekti. Eğer kaleci Jensen topa dokunmasaydı, gol geçerli olmayacaktı.Beşiktaş'ta en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol sevinci yaşayan Georges-Kevin Nkoudou, Burak Yılmaz'dan bu yana Süper Lig'de frikik golü atan ilk siyah-beyazlı futbolcu oldu. Son olarak Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Nisan 2019'da Sivasspor'a karşı frikik golü atmıştı.