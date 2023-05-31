Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün, San Antonio Spurs'te Gregg Popovich'in yerini alabileceği iddia edildi.



Popovich, 1996-97 sezonundan beri Spurs'ün başantrenörlüğünü yaparken, Kerr, 2014-15 sezonundan bu yana Warriors'ın başında bulunuyor.



Popovich'in 74 yaşında olduğu göz önüne alındığında, yakında emekli olabileceğine dair bazı spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki sezon için sözleşmesi olmayan koç Pop'ın, Spurs'ün Victor Wembanyama'yı draft etme şansı elde etmesiyle işine devam edebileceği de söylenenler arasındaydı.



Ahn Fire Digital'da yer alan habere göre, Kerr'ün San Antonio'da Popovich'in yerini alabileceği ve Warriors'taki yardımcı koçu Kenny Atkinson'ın ise Golden State'te kendisinin yerine geçebileceği söylendi.



57 yaşındaki Kerr, kariyerinin dört sezonunu geçirdiği Spurs'te iki şampiyonluk kazanmıştı ve bu süreçte Popovich kendisine koçluk yapmıştı.



Koçluk kariyeri boyunca 473-238'lik bir derece yakalamış olan Kerr, bu süreçte dört şampiyonluk kazanırken, Spurs'ü beş sefer şampiyonluğa taşıyan Popovich ise 1.366 galibiyetle NBA'de bu alanda tüm zamanların lideri konumunda.



