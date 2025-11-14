Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in Warriors'ın genç rol oyuncularına yönelik eleştirilerini desteklediğini açıkladı.
Draymond Green, takımın genç rol oyuncularının kazanma konusundaki bağlılığına dair endişeleri dile getiren veteranların başlıca temsilcisi haline gelmişti. Jimmy Butler bu konuda daha mesafeli bir tutum sergilerken, Stephen Curry soyunma odasındaki gerginliğin çözülebileceğine dair iyimser olduğunu belirtmişti.
Dışarıdan bakıldığında bu durum bir çatışma gibi görünebilse de Warriors başantrenörü Steve Kerr, aslında bu süreçte olumlu bir yön gördüğünü söyledi. Kerr'e göre özellikle Draymond Green'in endişelerini dile getirmesi, takım moralini yükselten ve sorunların çözüm yolunda önemli bir adım oluşturan bir gelişme.
Kerr, katıldığı Willard and Dibbs adlı radyo programında Draymond Green'in takımla ilgili görüşlerini açıkça ifade etmesini desteklediğini belirtti.
"Draymond bizim duygusal ve ruhsal liderimizdir. Böyle şeyler söylemesi bizim için iyidir… Draymond her zaman takımda neler olup bittiğinin nabzını tutar. Kendine özgü bir dramatik üslubu vardır; o gece de öyleydi. Ama bu bizim için iyi.
Takımı alarma geçirmek gerekiyordu. Bu, sadece medyaya birkaç açıklama yapmaktan ibaret değildi. Draymond son bir hafta içinde takıma birkaç kez hitap etti. Yani biz zaten bu konuda adım atmış durumdayız ve Draymond da sürecin içinde."
Kerr sözlerini, "Eğer medyaya bir şey söylüyorsa, bunun bir nedeni vardır. Kalan oyuncuların da bunu göreceğini bilir ve onların görmesini ister." ifadeleriyle tamamladı.
Veteran oyuncular herhangi bir ismi açıkça telaffuz etmemiş olsa da kulislerde Jonathan Kuminga ve Brandin Podziemski'nin, söz konusu eleştirilerde bahsedilen oyuncular olabileceği konuşuluyor.
Draymond Green, takımın genç rol oyuncularının kazanma konusundaki bağlılığına dair endişeleri dile getiren veteranların başlıca temsilcisi haline gelmişti. Jimmy Butler bu konuda daha mesafeli bir tutum sergilerken, Stephen Curry soyunma odasındaki gerginliğin çözülebileceğine dair iyimser olduğunu belirtmişti.
Dışarıdan bakıldığında bu durum bir çatışma gibi görünebilse de Warriors başantrenörü Steve Kerr, aslında bu süreçte olumlu bir yön gördüğünü söyledi. Kerr'e göre özellikle Draymond Green'in endişelerini dile getirmesi, takım moralini yükselten ve sorunların çözüm yolunda önemli bir adım oluşturan bir gelişme.
Kerr, katıldığı Willard and Dibbs adlı radyo programında Draymond Green'in takımla ilgili görüşlerini açıkça ifade etmesini desteklediğini belirtti.
"Draymond bizim duygusal ve ruhsal liderimizdir. Böyle şeyler söylemesi bizim için iyidir… Draymond her zaman takımda neler olup bittiğinin nabzını tutar. Kendine özgü bir dramatik üslubu vardır; o gece de öyleydi. Ama bu bizim için iyi.
Takımı alarma geçirmek gerekiyordu. Bu, sadece medyaya birkaç açıklama yapmaktan ibaret değildi. Draymond son bir hafta içinde takıma birkaç kez hitap etti. Yani biz zaten bu konuda adım atmış durumdayız ve Draymond da sürecin içinde."
Kerr sözlerini, "Eğer medyaya bir şey söylüyorsa, bunun bir nedeni vardır. Kalan oyuncuların da bunu göreceğini bilir ve onların görmesini ister." ifadeleriyle tamamladı.
Veteran oyuncular herhangi bir ismi açıkça telaffuz etmemiş olsa da kulislerde Jonathan Kuminga ve Brandin Podziemski'nin, söz konusu eleştirilerde bahsedilen oyuncular olabileceği konuşuluyor.