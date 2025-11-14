Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in Warriors'ın genç rol oyuncularına yönelik eleştirilerini desteklediğini açıkladı.Draymond Green, takımın genç rol oyuncularının kazanma konusundaki bağlılığına dair endişeleri dile getiren veteranların başlıca temsilcisi haline gelmişti. Jimmy Butler bu konuda daha mesafeli bir tutum sergilerken, Stephen Curry soyunma odasındaki gerginliğin çözülebileceğine dair iyimser olduğunu belirtmişti.Dışarıdan bakıldığında bu durum bir çatışma gibi görünebilse de Warriors başantrenörü Steve Kerr, aslında bu süreçte olumlu bir yön gördüğünü söyledi. Kerr'e göre özellikle Draymond Green'in endişelerini dile getirmesi, takım moralini yükselten ve sorunların çözüm yolunda önemli bir adım oluşturan bir gelişme.Kerr, katıldığı Willard and Dibbs adlı radyo programında Draymond Green'in takımla ilgili görüşlerini açıkça ifade etmesini desteklediğini belirtti.Kerr sözlerini,ifadeleriyle tamamladı.Veteran oyuncular herhangi bir ismi açıkça telaffuz etmemiş olsa da kulislerde Jonathan Kuminga ve Brandin Podziemski'nin, söz konusu eleştirilerde bahsedilen oyuncular olabileceği konuşuluyor.