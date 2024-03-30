Kerem Tunçeri: 'Küçük yaşlardan itibaren birlikte oynamak çok önemli'

Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, ay-yıldızlı ekibin alt yaş kategorilerinde oynamanın sporcuları geliştirdiğini belirtti.Kerem Tunçeri, FIBA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.Alt yaş kategorilerinde gerçekleşen turnuvalarla ilgili görüşlerini aktaran Kerem Tunçeri, "Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalar, oyuncuları geliştiriyor. Bu turnuvada mücadele edecek gençlerimizin de bunu bizzat göreceklerini düşünüyorum. Gençler Şampiyonası'ndan A Milli Basketbol Takımı seviyesine kadar hep birlikte kendi jenerasyonumuzla oynadık. Bu bizim gelişmemize yardımcı oldu ve milli takım forması giymenin önemini anlamaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.İtalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin üçüncü olduğu 1998 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan Tunçeri, "Orada oynadığımız bütün karşılaşmalar benim için çok değerliydi. Maç maç hatırlamıyorum ama o turnuva benim için çok özeldi." ifadelerini kullandı.Genç yaş kategorilerinde birlikte oynamanın önemine değinen eski milli basketbolcu, şunları kaydetti:Tunçeri, 2010 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye'nin Sırbistan'ı mağlup ettiği maçta son saniyelerde attığı sayıyla ilgili,ifadelerini kullandı.Kerem Tunçeri, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele verecek milli oyunculara tavsiyede de bulunarak, şunları ifade etti: