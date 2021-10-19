Kerem Aktürkoğlu toparlanamadı

Konyaspor maçında kötü bir futbol sergileyen genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun düşüşe geçen performansı can sıkıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu toparlanamadı
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19 Ekim 2021 09:59
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Ligde son 3 maçını da kazanarak zirve yarışında yeniden söz sahibi olmaya başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı yaşanıyor.

Son olarak Konyaspor maçında kötü bir futbol sergileyen genç yıldızın performansı giderek düşüyor.

6 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPMIŞTI
Sezona fırtına gibi giren oynadığı 6 Avrupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan genç yıldız, Marcao'dan tokat yediği Giresunspor deplasmanından sonra kendine gelemedi.

OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI
Kerem, Giresun maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol atabilirken, asist yapamadı. Yıldız futbolcunun olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığı belirtiliyor.

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