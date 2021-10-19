Ligde son 3 maçını da kazanarak zirve yarışında yeniden söz sahibi olmaya başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı yaşanıyor.
Son olarak Konyaspor maçında kötü bir futbol sergileyen genç yıldızın performansı giderek düşüyor.
6 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPMIŞTI
Sezona fırtına gibi giren oynadığı 6 Avrupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan genç yıldız, Marcao'dan tokat yediği Giresunspor deplasmanından sonra kendine gelemedi.
OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI
Kerem, Giresun maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol atabilirken, asist yapamadı. Yıldız futbolcunun olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığı belirtiliyor.
Son olarak Konyaspor maçında kötü bir futbol sergileyen genç yıldızın performansı giderek düşüyor.
6 MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPMIŞTI
Sezona fırtına gibi giren oynadığı 6 Avrupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan genç yıldız, Marcao'dan tokat yediği Giresunspor deplasmanından sonra kendine gelemedi.
OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI
Kerem, Giresun maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol atabilirken, asist yapamadı. Yıldız futbolcunun olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığı belirtiliyor.