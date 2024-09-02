Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devine gidiyor

Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bu kez ayrılık yaşanacak.
Kerem Aktürkoğlu'un Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.
İMZALAR ATILMAK ÜZERE
Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; Tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu belirtildi.
GALATASARAY KABUL ETTİ!
Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği ve sarı kırmızılı takımın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.
Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU PORTEKİZ'E GİDİYOR
Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı.
Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.
Kerem Aktürkoğlu'un Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.
İMZALAR ATILMAK ÜZERE
Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; Tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu belirtildi.
GALATASARAY KABUL ETTİ!
Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği ve sarı kırmızılı takımın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.
Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU PORTEKİZ'E GİDİYOR
Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı.
Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.