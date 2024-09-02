Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devine gidiyor

Benfica, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım, 11 Milyon euroluk teklifi kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devine gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2024 17:21
Son güncelleme 02 Eylül 2024 18:03
Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bu kez ayrılık yaşanacak.

Kerem Aktürkoğlu'un Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

İMZALAR ATILMAK ÜZERE

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; Tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu belirtildi.

GALATASARAY KABUL ETTİ!

Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği ve sarı kırmızılı takımın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU PORTEKİZ'E GİDİYOR

Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı.

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery