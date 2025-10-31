31 Ekim
Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara anlamlı cevap

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, okul başkanı seçilen küçük bir taraftarın mesajına duygu dolu bir yanıt verdi.

calendar 31 Ekim 2025 20:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara anlamlı cevap
Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, minik bir taraftara jest yaptı.

Okul başkanlığı seçiminde hazırladığı sunumda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." diyen minik Aras'a, yıldız futbolcudan anlamlı bir cevap geldi.

Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu!
Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim.
Çok yakında görüşmek üzere inşallah."

MİNİK ARAS'IN HAYALİ GERÇEK OLACAK

Kerem Aktürkoğlu'nun bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Minik Aras'ın ise okuluna Fenerbahçeli yıldızı davet etme hayalinin gerçeğe dönüşmesi bekleniyor.



