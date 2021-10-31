Kerem Aktürkoğlu: "Hayallerimi gerçekleştiriyorum"

Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Kerem Aktürkoğlu: 'Hayallerimi gerçekleştiriyorum'
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31 Ekim 2021 21:15
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Beşiktaş maçını telafi etmek istedik. Hafta boyunca bunu konuştuk. Rakiplerimiz de kaybetti. Tutuk başladık ama ikinci yarı daha iyiydik. Hocamız da bizimle konuştu, istediğimiz skoru aldık." dedi.

Performansı hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu "Galatasaray'a gelirken hayallerim, hedeflerim vardı. Hedeflerime ne kadar kısa sürede ulaşabileceğimiz hep ailemle konuşuyordum. Fatih Hoca, bana yardımcı etti. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Eksiklerim var, onların da üzerinden gidiyorum. Hem takım, hem de benim için inşallah daha güzel olur." ifadelerini kullandı.


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