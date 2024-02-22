Kerem Aktürkoğlu: "Bizim bir hayalimiz var"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Prag maçı öncesinde konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Bizim bir hayalimiz var'
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21 Şubat 2024 21:42
Son güncelleme 22 Şubat 2024 00:25
Galatasaray'ın takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Sparta Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rakibin kolay olmadığını bildiklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Kuralardan sonra kolay bir tur olacağı bekleniyordu ama biz öyle olmayacağını biliyorduk. İlk maçtaki analizlerden sonra olumlu ve olumsuz tarafları ayırdık. Yarın daha daha iyi, daha temkinli bir oynamak istiyoruz. İnşallah bir sakatlık çıkmadan taraftarlarımıza üst turu hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayalinin Avrupa Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten çok anlamlı bir hediye oldu bizim için. Erden ağabeye, Fatih ağabeye, Ayhan ağabeye çok teşekkür ederim. Mesajı gördükten sonra Erden ağabeyi arayıp teşekkür ettim. Bizim hayallerimiz var, bunlarda biri de Avrupa şampiyonu olabilmek. Önümüzde çok uzun ve çetin bir yol var. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. O notu ömrüm boyunca saklayacağım." dedi.

Kupalar kazandıktan sonra geride kalan her şeyin önemsiz olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Avrupa kupasını kaldırmak çok güzel bir hayal ama çok çetin bir yol bu. Hayallerimden birisi Galatasaray ile bir kupa daha kazanmak. Önümüzde 4 kupa var, hepsini kazanmak istiyoruz. Galatasaraylı olmak her türlü mücadele edip galibiyet alabilmek anlamına gelir. Muslera kupaları kaldırmaya alışık, biz de ona yardımcı olmak istiyoruz. Kupa alındığında kimin, nasıl poz verdiği önemsiz." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bireysel performanslar her zaman önemlidir ama takım kazanmadıktan sonra önemi yoktur. Benim tek amacım takımıma en iyi şekilde yardım edebilmek."



 

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