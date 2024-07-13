Kerem Aktükroğlu'ndan Fatih Terim'e ziyaret!

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'i ziyaret etti. İki isimden de flaş paylaşımlar geldi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Aktükroğlu'ndan Fatih Terim'e ziyaret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2024 22:48
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'i ziyaret etti.

Başarılı futbolcu, Terim için flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam da Kerem'e yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Galatasaraylılığı, pes etmemeyi ve vefayı kendisinden öğrendiğim kıymetli hocam. Bu güzel akşam için teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

Fatih Terim ise başarılı futbolcu için, "Aslan evlat, sana baktığım her an hissettiğim duygunun karşılığı: Gurur. Futboldaki yolculuğumuzun bizi bir araya getirdiği ilk günden bugüne yaşadığın gelişimi, eriştiğin olgunluğu ve dönüştüğün oyuncuyu izlemek her zaman çok özel. Bugün seni gördüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery