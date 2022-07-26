ISMAEL KADRODA İSTEMİYOR

SAKATLIKLAR KÖTÜ ETKİLEDİ

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Bandırmasporlu Phillipe Keny'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı takımda Keny'nin gelmesinin ardından bir futbolcu ile yollar ayrılacak. O isim belli oldu.Hem Avusturya hem de İspanya kampında beklentilerin uzağında kalan Fransız futbolcu Kevin N'Koudou ile ilgili teknik direktör Valerien Ismael 'gönderilebilir' raporu verdi. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi de menajeri ile görüşerek siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncuya kulüp bulunmasını istedi.Kartal, 2019-20 sezonu öncesinde Tottenham'dan renklerine kattığı N'Koudou'nun bonservisi için İngiliz ekibine 4.5 milyon Euro öderken oyuncu ile de 1.6 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.Ancak; yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenini bir türlü veremeyen Fransız oyuncu Beşiktaş ile 86 maçta görev yaparken 16 gol, 8 asistlik bir performansa imza attı. Keny ise geçen sezon Bandırma ile çıktığı 36 maçta 14 gol, 7 asistle 21 gole direkt katkı verdi.