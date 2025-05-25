Keny Arroyo'dan mağlubiyet sonrası paylaşım!

Beşiktaş'ta forma giyen Keny Arroyo, Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Instagram'dan story paylaşan genç oyuncu şu sözleri paylaştı:
"Umduğumuz sonucu alamadığımız için üzgünüm ama bunun böyle devam etmeyeceğine dair söz veriyorum. Çok fazla gol ve her şeyin üstünde zevk olacak."
Instagram'dan story paylaşan genç oyuncu şu sözleri paylaştı:
"Umduğumuz sonucu alamadığımız için üzgünüm ama bunun böyle devam etmeyeceğine dair söz veriyorum. Çok fazla gol ve her şeyin üstünde zevk olacak."
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