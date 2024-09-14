Kenan Yıldız'lı Juventus, Empoli'ye takıldı

İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Juventus, Empoli deplasmanında puan kaybı yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kenan Yıldız'lı Juventus, Empoli'ye takıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2024 21:35
İtalya Ligi'nde 4. hafta maçında Empoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.

Deplasmanda oynayan Juventus zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kaleye etkili gitti ama sonuç alamadı.

Bu beraberliğin ardından Juventus 8, Empoli 6 puana yükseldi.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Empoli, Cagliari'ye konuk olacak. Juventus, Napoli'yi ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery