İtalya Ligi'nde 4. hafta maçında Empoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
Deplasmanda oynayan Juventus zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kaleye etkili gitti ama sonuç alamadı.
Bu beraberliğin ardından Juventus 8, Empoli 6 puana yükseldi.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Empoli, Cagliari'ye konuk olacak. Juventus, Napoli'yi ağırlayacak.
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
Deplasmanda oynayan Juventus zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kaleye etkili gitti ama sonuç alamadı.
Bu beraberliğin ardından Juventus 8, Empoli 6 puana yükseldi.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Empoli, Cagliari'ye konuk olacak. Juventus, Napoli'yi ağırlayacak.
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