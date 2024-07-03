NBA'in eski All-Star oyuncusu Kemba Walker, 34 yaşında basketboldan resmen emekli olduğunu duyurdu.



Heyecan verici performansları ve kritik anlarda aldığı sorumluluklarla tanınan Walker, sosyal medyadan yaptığı samimi bir paylaşımla basketbol yolculuğuna şükranlarını sunarak oyuna veda etti.



Connecticut Üniversitesi'nde Huskies'i 2011'de NCAA şampiyonluğuna taşıdığı olağanüstü üniversite kariyerinin ardından Walker, 2011 NBA Draft'ında Charlotte Bobcats (şu anda Hornets) tarafından dokuzuncu sırada seçilmişti.



Walker, NBA'deki görev süresi boyunca Hornets'ta dokuz sezon oynamış ve takım tarihinin en skorer ismi olmuştu. Üç kez (2017, 2018, 2019) All-Star seçilen Walker, 2019'da All-NBA üçüncü takımında yer almıştı.



EuroLeague'de AS Monaco adına forma giyerek kariyerine nokta koyan Walker, NBA'de 12 sezonda toplam dört takımda forma giymiş ve normal sezonda çıktığı 750 maçta 19.3 sayı, 5.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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