Kelechi Iheanacho, Sevilla'da!

Sevilla'nın anlaşma sağladığı Kelechi Iheanacho, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kente gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; sevillafc.es
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Kelechi Iheanacho, Sevilla'da!
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31 Temmuz 2024 01:03
Sevilla, Youssef En-Nesyri'nin ardından hücum hattına Kelechi Iheanacho takviyesi yapıyor.

Sevilla'nın anlaşma sağladığı Iheanacho, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme için kente gitti. İspanyol ekibinin Iheanacho'nun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Leicester City ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Iheanacho, geçen sezon İngiliz ekibinde çıktığı 26 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

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