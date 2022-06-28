Geçen sezon küme düşen Parma'dan aldığı Gervinho ve Cornelius'la şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'un bu kez de Serie A'da tutunamayan bir başka takım olan Cagliari'nin kanat oyuncusu Keita Balde ile ilgilendiği iddia edildi.Bordo-mavililerin Kasımpaşa'dan Umut Bozok ve Kayserispor'dan Onur Bulut'tan sonra bu transferde de Galatasaray ile karşı karşıya geldiği bildirildi. Foot Mercato sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Cagliari ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda İspanya'da antrenman yapan Keita Balde'yi kadrosuna katmak istiyordu. Haberde, sarı-kırmızılı takımın dışında son şampiyon Trabzonspor'un da Senegalli oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği ismin transferini bitirmek istiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 27 yaşındaki oyuncu daha önce Lazio, Inter, Monaco ve Sampdoria gibi takımlarda da forma giymişti.