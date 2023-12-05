Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Muş 1984 Muşspor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Berkay Erdemir, Burak Celep, Uğur Başdaş
Ankara Keçiörengücü: Batuhan Ataç, Şahverdi Çetin (Dk. 63 Erkam Develi), Dembele, Nyarko (Dk. 46 Bardhi), Bilal Budak (Dk. 83 Özer Özdemir), Halil Can Ayan (Dk. 63 Melih İnan), Innocent, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Haşim Arda Sarman, Mayi (Dk. 63 Ariyibi)
Muş 1984 Muşspor: İlker Günay, Mehmet Aslanboğa, Efe Karaoğlu (Dk. 80 Kadir Torbacı), Mahsun Çapkan, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 69 Uğurcan İkikardeş), Furkan Gedik (Dk. 80 Kadir Yazıcı), Taha Tunç (Dk. 69 Bertuğ Başdemir), Osman Kocaağa, Muhammet Fatih Yıldırım, Ömer Çetinbaş (Dk. 80 Eray Pazar), Yusuf Yıldırım
Goller: Dk. 57 Ahmet Abdullah Çakmak (Muş 1984 Muşspor), Dk. 66 Dembele, Dk. 79 Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 9 Efe Karaoğlu, Dk. Ömer Çetinbaş (Muş 1984 Muşspor), Dk. 32 Nyarko, Dk. 50 Bilal Budak, Dk. 90 Orhan Nahırcı, Bahadır Yıldırım (Ankara Keçiörengücü)
Stat: Aktepe
Hakemler: Berkay Erdemir, Burak Celep, Uğur Başdaş
Ankara Keçiörengücü: Batuhan Ataç, Şahverdi Çetin (Dk. 63 Erkam Develi), Dembele, Nyarko (Dk. 46 Bardhi), Bilal Budak (Dk. 83 Özer Özdemir), Halil Can Ayan (Dk. 63 Melih İnan), Innocent, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Haşim Arda Sarman, Mayi (Dk. 63 Ariyibi)
Muş 1984 Muşspor: İlker Günay, Mehmet Aslanboğa, Efe Karaoğlu (Dk. 80 Kadir Torbacı), Mahsun Çapkan, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 69 Uğurcan İkikardeş), Furkan Gedik (Dk. 80 Kadir Yazıcı), Taha Tunç (Dk. 69 Bertuğ Başdemir), Osman Kocaağa, Muhammet Fatih Yıldırım, Ömer Çetinbaş (Dk. 80 Eray Pazar), Yusuf Yıldırım
Goller: Dk. 57 Ahmet Abdullah Çakmak (Muş 1984 Muşspor), Dk. 66 Dembele, Dk. 79 Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 9 Efe Karaoğlu, Dk. Ömer Çetinbaş (Muş 1984 Muşspor), Dk. 32 Nyarko, Dk. 50 Bilal Budak, Dk. 90 Orhan Nahırcı, Bahadır Yıldırım (Ankara Keçiörengücü)
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