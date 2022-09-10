Keçiörengücü umutlu; 'Doğru yoldayız'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 2-2 beraberlikle sona eren Bandırmaspor maçına hazırlanırken rakiplerinin oynadığı üç oyunu da izlediklerini dile getirdi.



Taşkın, Bandırmaspor deplasmanında üç puanı kaçırdıkları için üzgün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Takımımız iyi yolda, gelecek adına umutluyuz. İyi bir takıma sahip olmaya başladık. Geçen yıldan giden birçok oyuncumuz var, bunun yerine gelen oyuncuların biraz zamana ihtiyacı vardı. Artık olgunlaşmaya başladık, daha iyi oynuyoruz. Tabii ki 1 puan için seviniyoruz ama 2-0'dan maçı verdiğimiz için de üzgünüz. Oyuncularıma teşekkür ederim, Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."





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