Keçiörengücü'nden 2 transfer birden!

Ankara Keçiörengücü, Emre Satılmış ve Abazaj'ı transfer etti

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Keçiörengücü'nden 2 transfer birden!
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03 Temmuz 2024 17:55
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaleci Emre Satılmış ve Arnavut oyuncu Kristal Abazaj'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor'da görev yapan 27 yaşındaki kaleci Emre Satılmış ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkent ekibi ayrıca son olarak Arnavut kulüplerinden KF Tirana'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Kristal Abazaj ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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