UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Kazakistan ile Norveç karşı karşıya geldi. Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş'tan Bahtiyar Zaynutdinov, 63 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından iki takım da Uluslar Ligi'ne birer puanla başladı.



Kazakistan bir sonraki maçında deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak. Norveç ise evinde Avusturya'yı ağırlayacak.





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