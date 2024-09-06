Kazakistan, evinde Norveç'le golsüz berabere kaldı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Kazakistan, evinde Norveç ile golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kazakistan, evinde Norveç'le golsüz berabere kaldı
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06 Eylül 2024 18:52
Son güncelleme 06 Eylül 2024 19:09
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Kazakistan ile Norveç karşı karşıya geldi. Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'tan Bahtiyar Zaynutdinov, 63 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Uluslar Ligi'ne birer puanla başladı.

Kazakistan bir sonraki maçında deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak. Norveç ise evinde Avusturya'yı ağırlayacak.

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