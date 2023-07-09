Kazak yıldız adım adım Beşiktaş'a!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak üzere.
TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşmaya varırken, oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmeler devam ediyor.
6 milyon euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki futbolcunun, Rus ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.
ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
25 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Zaynutdinov, CKSA Moskova'da forvet, 6,8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.
TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşmaya varırken, oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmeler devam ediyor.
6 milyon euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki futbolcunun, Rus ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.
ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
25 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Zaynutdinov, CKSA Moskova'da forvet, 6,8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.