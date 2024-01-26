Kayserisporlu Uzodimma ameliyat oldu

Kayserisporlu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle ameliyat oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kayserisporlu Uzodimma ameliyat oldu
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26 Ocak 2024 15:23
Kayserisporlu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle cerrahi operasyon geçirdi.

Kayserisporlu futbolcu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. 24 yaşındaki sol bek ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamad, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

2019 senesinde Kayserispor'a gelen Nijeryalı futbolcu Anthony Uzodimma, bu sezon 12 maçta forma giyerken, 1 de gol attı.
 
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