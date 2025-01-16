Kayserispor'da yönetimin kararsızlığı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayserispor'da yönetimin kararsızlığı devam ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da yönetimin kararsızlığı
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16 Ocak 2025 16:19
Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor. Sezona transfer yasağı ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, üst üste aldığı kötü sonuçlarla düşme hattından bir türlü kurtulamıyor. Yönetim ve taraftarlar arasında artan gerginlik, kulüpteki sorunların boyutunu gözler önüne seriyor.

Olumsuz haberlerin peş peşe geldiği kulüpte, Başkan Nurettin Açıkalın'ın çaresizliği son haftalarda belirgin hale geldi. Takımda bir türlü yakalanamayan istikrar, teknik direktör Sinan Kaloğlu'na bağlanırken, Başkan Açıkalın'ın Kaloğlu ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Yönetimin, yeni bir teknik direktörle çıkış yakalamak için alternatif isimler üzerinde çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Kaynak: Faruk Aydemir

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