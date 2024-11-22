Kayserispor'da Mane Fenerbahçe'ye karşı yok!

Kayseri'de milli arada şehirden ayrılan ve henüz dönmeyen Carlos Mane, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Mane Fenerbahçe'ye karşı yok!
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22 Kasım 2024 11:37
Bellona Kayserispor'da Carlos Mane, Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alamayacak.

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alamayacak olan Mane, milli arada gittiği ülkesinden henüz Kayseri'ye gelmedi.

Mane'nin Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek olması Kayserispor da büyük bir eksik olarak görüşüyor.

Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. [Haber: Faruk Aydemir]

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