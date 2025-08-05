Kayserispor'da Beşiktaş maçı öncesi transferler imzalayacak

Kayserispor'da transfer tahtasının açılması artık an meselesi.Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, borçların tamamının ödendiğini ve gerekli tüm yazışmaların yapıldığını açıkladı. Ancak, FIFA'ya gönderilen dekontlar ve belgelerin işlem süresinin zaman alması nedeniyle tahtanın cuma gününe yetişmeyebileceği, ancak cumartesi günü büyük ihtimalle açılmış olacağı ifade edildi.Transfer yasağının kalkmasının ardından Kayseri'ye getirilen oyuncular için toplu imza töreni düzenleneceği belirtildi. Kulüp yönetimi, taraftara moral vermek ve yeni sezon öncesi birlik mesajı vermek adına imza törenini görkemli bir organizasyonla yapmayı planlıyor.Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Başkan Açıkalın, bu önemli maç öncesi takımın hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, "Her takım mücadele ederek kazanmak ister. Biz de ilk maçımızı kazanmak istiyoruz, bu çok doğal," ifadelerini kullandı.Kayserispor, transfer tahtasının açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. (FARUK AYDEMİR)