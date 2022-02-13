Kasımpaşa ve Alanyaspor'dan gol düellosu

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa ve Alanyaspor'dan gol düellosu
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13 Şubat 2022 20:57
Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Alanysspor, 42. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle öne geçerken, 65'te Mamadou Fall skoru eşitledi. 68'de Jackson Muleka Kasımpaşa'yı skor üstünlüğüne taşıdı. 74'te Efkan Bekiroğlu tabelayı ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 28 yaparken, Alanyaspor 40 puana ulaşarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek

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