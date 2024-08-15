Kasımpaşa, Kevin Rodrigues'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla Turgay Ciner Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kevin Rodrigues, kariyerinde Al-Qadsiah, Adana Demirspor, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Eibar, Leganes ve Dijon takımlarında forma giydi.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla Turgay Ciner Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kevin Rodrigues, kariyerinde Al-Qadsiah, Adana Demirspor, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Eibar, Leganes ve Dijon takımlarında forma giydi.
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