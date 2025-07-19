Kasımpaşa Hull City karşısında mağlup

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık karşılaşmasında Hull City'e 1-0 kaybetti.
Kasımpaşa, İngiltere ekiplerinden Hull City ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.
Turgay Ciner Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının 69. dakikasında Tyrell Sellars-Fleming Hull City'e galibiyeti getiren golü kaydetti.
Maçta başka bir gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa, Şota Arvaladze yönetimindeki ilk hazırlık maçından mağlup ayrıldı.
Kasımpaşa, İngiltere ekiplerinden Hull City ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.
Turgay Ciner Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının 69. dakikasında Tyrell Sellars-Fleming Hull City'e galibiyeti getiren golü kaydetti.
Maçta başka bir gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa, Şota Arvaladze yönetimindeki ilk hazırlık maçından mağlup ayrıldı.