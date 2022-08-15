Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında 10 kişi kaldı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile oynanan maçın 16. dakikasında Hasan Emre Yeşilyurt'un kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında 10 kişi kaldı
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15 Ağustos 2022 22:06
Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa ile oynadığı maçın 16. dakikasında kırmızı kart çıktı.

Bu dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai, savunmanın arkasına koşu gösteren Enner Valencia'yı topla buluşturmak istedi. Enner Valencia, topu almak üzereyken Hasan Emre Yeşilyurt'un müdahalesi ile yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendirdi ve Kasımpaşalı futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.

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