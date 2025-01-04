Kasımpaşa evinde Gaziantep'i ağırlıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa evinde Gaziantep'i ağırlıyor
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04 Ocak 2025 13:10
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 20 puan ve averajla 10. sırada girdi.

Oynadığı son 4 müsabakanın 1'ini kazanan ve 3'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Kenneth Omeruo ile sarı kart cezalısı Claudio Winck, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 21 puanla 8. basamakta yer alan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, eski takımına karşı mücadele edecek.

Kasımpaşa'nın sahasında, Gaziantep FK'nin deplasmanda yüzü gülmüyor

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa iç sahada, Gaziantep FK ise deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

Lacivert-beyazlı takım, sahasında çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Kasımpaşa, Adana Demirspor'un ardından Bellona Kayserispor ile iç sahada en az puan toplayan ekip olarak dikkati çekiyor.

Dış sahada oynadığı 8 müsabakanın 1'ini kazanan, 1'inden beraberlikle ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK ise 4 puan alabildi. Gaziantep temsilcisi, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda en fazla mağlubiyet yaşayan takım konumunda bulunuyor.

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