Kasımpaşa'dan yabancı hakem açıklaması!

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, yabancı hakem talebinde bulunmayacaklarını iletti.

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa'dan yabancı hakem açıklaması!
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26 Şubat 2025 13:42
Son güncelleme 26 Şubat 2025 14:19
Trendyol Süper Ligi'nde yabancı hakem tartışması sürüyor. 
Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde, özel olarak yabancı orta hakem talebinde bulunmayacaklarını yazılı olarak mesaj yoluyla TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na iletti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor resmi açıklamayla TFF'ye yabancı hakem başvurusunda bulunmuştu.


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