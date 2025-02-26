Kasımpaşa'dan yabancı hakem açıklaması!

Trendyol Süper Ligi'nde yabancı hakem tartışması sürüyor.
Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde, özel olarak yabancı orta hakem talebinde bulunmayacaklarını yazılı olarak mesaj yoluyla TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na iletti.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor resmi açıklamayla TFF'ye yabancı hakem başvurusunda bulunmuştu.
Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde, özel olarak yabancı orta hakem talebinde bulunmayacaklarını yazılı olarak mesaj yoluyla TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na iletti.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor resmi açıklamayla TFF'ye yabancı hakem başvurusunda bulunmuştu.
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