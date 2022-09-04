Kasımpaşa, Antalyaspor'u rahat geçti!

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.



Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Hadergjonaj ve 61. dakikada Cemali Sertel (K.K) kaydetti. Antalyaspor'da Fredy 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.



Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi. Kasımpaşa ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken Antalyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kayserispor depslamanına gidecek. Kasımpaşa ise Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Haji Wright'ın yerden sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kasımpaşalı savunma oyuncuları kornere çeldi.



7. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın sert ortasında topa kale önündeki Luiz Adriano dokunamadı. Savunma oyuncularının hatası üzerine meşin yuvarlağı yeniden önünden bulan Adriano'nun sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.



38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.



45. dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Ben Ouanes'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına hareketlenen Bahoken, meşin yuvarlağa dokunduğu sırada kaleci Boffin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Bu müdahaleye hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





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