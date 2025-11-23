Stat: Alanya Oba



Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 87 Güven Yalçın), Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 74 Janvier), Ruan, Hwang (Dk. 87 Ogundu), Hagi, Meschack (Dk. 75 Mounie)



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Emre Taşdemir (Dk. 20 Frimpong), Ben Ouanes (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Baldursson, Cafu (Dk. 82 Cem Üstündağ), Fall, Gueye (Dk. 94+4 Espinoza)



Goller: 45+2 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 ve 52 Gueye (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 51 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 64 Cafu, Dk. 90+6 Espinoza (Kasımpaşa)









Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.Alanyaspor'un golünü, 45+2. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalardakaydetti.Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan ve ligde 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 13'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 15 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.27.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cafu'nun ara pasında topla buluşan Gueye'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran iki hamlede topu kontrol etti.32.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ben Ouanes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.45+2. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı uzun taç atışında savunma arkasına sarkan ve Szalai'den sıyrılan Hwang'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.48. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Winck'in ön direğe çevirdiği topu, Gueye ağlara gönderdi: 1-152. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kasımpaşa'nın sağ kanattan Cafu ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gönderilen topa iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-262. dakikada Hagi'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.90+1. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Diabete'nin yerden pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.Mücadeleyi konuk takım Kasımpaşa 2-1 kazandı.