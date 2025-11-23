23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
0-128'
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-013'
23 Kasım
Nantes-Lorient
0-013'
23 Kasım
Brest-Metz
1-114'
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
0-150'
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
0-026'
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Kasımpaşa, Alanyaspor'u Pape Gueye ile yıktı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

23 Kasım 2025 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 19:18
Kasımpaşa, Alanyaspor'u Pape Gueye ile yıktı!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Alanyaspor'un golünü, 45+2. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalarda Pape Habib Gueye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan ve ligde 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 13'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 15 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)


Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

27.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cafu'nun ara pasında topla buluşan Gueye'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran iki hamlede topu kontrol etti.

32.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ben Ouanes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

45+2. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı uzun taç atışında savunma arkasına sarkan ve Szalai'den sıyrılan Hwang'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Winck'in ön direğe çevirdiği topu, Gueye ağlara gönderdi: 1-1

52. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kasımpaşa'nın sağ kanattan Cafu ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gönderilen topa iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

62. dakikada Hagi'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Diabete'nin yerden pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Mücadeleyi konuk takım Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 87 Güven Yalçın), Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 74 Janvier), Ruan, Hwang (Dk. 87 Ogundu), Hagi, Meschack (Dk. 75 Mounie)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Emre Taşdemir (Dk. 20 Frimpong), Ben Ouanes (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Baldursson, Cafu (Dk. 82 Cem Üstündağ), Fall, Gueye (Dk. 94+4 Espinoza)

Goller: 45+2 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 ve 52 Gueye (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 51 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 64 Cafu, Dk. 90+6 Espinoza (Kasımpaşa)

 



  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
