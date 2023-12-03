Süper Lig'in 14. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Kasımpaşa 4-2'lik skorla kazandı.



Kasımpaşa, 3. dakikada Aytaç Kara, 16 ve 31'de Mortadha Ben Ouanes ile ilk yarıda 3-0 öne geçti.



Gaziantep FK, ilk yarının uzatma dakikalarında Alexandru Maxim ile penaltıdan yararlanamadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Gaziantep FK, ikinci yarıya çok hızlı başladı. Marius Sumudica'nın ekibinde Mustafa Eskihellaç 52'de durumu 3-1 yaptı. 1 dakika sonra ise Lazar Markovic skoru 3-2'ye getirdi.



Kasımpaşa'da 82. dakikada sahneye çıkan Mamadou Fall, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi. İstanbul ekibi, göreve geri dönen teknik direktör Sami Uğurlu ile ilk maçında galip geldi.



Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa 21 puana yükseldi. Gaziantep FK 15 puanda kaldı.



Kasımpaşa ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Fall'ın pası sonrası topla buluşan Yasin Özcan, pasını ceza yayına hareketlenen Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın bacakları arasından geçerek filelerle buluştu: 1-0.



17. dakikada Hajradinovic, ceza sahası içine orta açtı. Omeruo'nun indirdiği topu Ben Ouanes, şık bir röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.



31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, pasını ceza sahası çizgisindeki Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında topa altıpas önünden kafa vuruşu yapan Ben Ouanes, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0



36. dakikada Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Djilobodji, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı. Kaleci Gianniotis, bu vuruş sonrası topu kurtardı.



45+2. dakikada Gaziantep FK penaltıdan yararlanamadı. Mustafa Eskihellaç'ın ortası sonrası topu yumruklamak isteyen kaleci Gianniotis, Furkan Soyalp'e faul yaptı. Kazanılan penaltıyı Alexandru Maxim kullandı. Bu oyuncunun penaltı vuruşunda top üst direkten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada sağdan topu süren Markovic, pasını ceza sahasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.



53. dakikada Maxim'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Draguş, meşin yuvarlağı Markovic'e aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizisi önünde yaptığı vuruşu Kasımpaşalı Winck, çizgiden çıkardı. Savunmadan dönen topu kaleye gönderen Markovic, aradaki farkı 1'e indirdi: 3-2.



76. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Fall, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Nita meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu kontrol eden Aytaç Kara, ceza sahası içine hareketlenen Da Costa'ya pasını verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, üst direğe de çarpıp auta çıktı.



82. dakikada Ben Ouanes pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Da Costa, bekletmeden meşin yuvarlağı Fall'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla aradaki fark yeniden ikiye çıktı: 4-2.



Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 72 Duhan Aksu), Saddiki (Dk. 72 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Ben Ouanes (Dk. 90+3 Erdem Çetinkaya), Hajradinovic, Fall (Dk. 90 Gomis), Ngoy (Dk. 72 Da Costa)



Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (Dk. 46 Mirza Cihan), Jevtovic, Maxim (Dk. 80 Riascos), Morais, Draguş (Dk. 72 Ajeti), Gradel (Dk. 46 Markovic)



Goller: Dk. 3 Aytaç Kara, Dk. 17 ve Dk. 31 Ben Ouanes, Dk. 82 Fall (Kasımpaşa), Dk. 52 Mustafa Eskihellaç, Dk. 53 Markovic (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 9 Ben Ouanes, Dk. 18 Saddiki, Dk. 29 Hajradinovic, Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar, Dk. 78 Winck (Kasımpaşa), Dk. 23 Jevtovic, Dk. 45+1 Gradel, 45+4 Furkan Soyalp, Dk. 85 Mustafa Eskihellaç, Dk 90+1 Markovic (Gaziantep FK)



Kırmızı kart: Dk. 90+4 Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)





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