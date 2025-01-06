Karşıyaka'ya direnç yetmedi

Basketbolda yıllardır İzmir'in Süper Lig ve Avrupa'daki ekol markası olan Karşıyaka bu sezon içinde bulunduğu sıkıntıları aşamayıp dağılırken, takımdan ayrılan 4 önemli yabancısından yoksun çıktığı maçta güçlü rakibi lider Fenerbahçe Beko'ya son ana kadar direndi. Sezon başında 26 yıllık isim sponsorunu kaybettikten sonra sponsor bulamayan, kulübün en yüksek bütçeli şubesinde şimdiye kadar maaşları camianın önemli isimlerinin katkısı, Yaşar Ailesi ve Mesut Sancak'ın desteği, reklam ve kombine gelirleriyle son anda ödeyebilen Karşıyaka, geçen hafta ise fişi çekti. Maaşları geciktiği için FIBA kanalıyla kulübe ihtar çeken yabancıların ödemeleri yine camia desteğiyle son anda yapılmasına rağmen 6 yabancıdan 4'ü takımdan ayrıldı.



Bu sezon oluşturduğu kadroyla mali sıkıntılara rağmen çift kulvarda zirve yarışı veren yeşil-kırmızılılar Boutsiele, Jefferson, Webb ve McCollum'un kritik haftalarda kulübe veda etmesiyle 2 yabancıyla kaldı. EuroLeague şampiyonluğu için kurulan Fenerbahçe önünde parkeye yerliler ile birlikte yabancı olarak Russell ve McDermott'un yer aldığı kadroyla çıkan Kaf-Kaf, oyunun büyük bölümünde başa baş mücadele sergilemesine rağmen dar rotasyonu ve pota altındaki alternatifsizliği nedeniyle 101-90 yenilgiye razı oldu. Yerlilerden Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar da son anda forma giydi. Karşıyaka'da tek skorer olarak kalan Russell, 40 sayıyla ligde sezonun sayı rekorunu kırsa da tek başına takımına yetmedi.



TARAFTARDAN İSYAN



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurup hiç susmadan eksik kalan takımlarına moral aşılamaya çalışan taraftarlar maç sonunda oyuncuları tribüne çağırarak alkışlar ve tezahüratlarla bağırlarına bastı. Avrupa ve ligdeki önemli periyotta 6 yabancısından 4'ünü kaybedip belirsizliğe sürüklenen Karşıyaka'da taraftarlar, yıllardır kentin uluslararası markası olan basketbol takımına hiçbir kurum ve kuruluştan sponsorluk desteği verilmemesine, kentin takımın dağılmasına göz yummasına isyan etti. Karşıyaka'da geçen hafta yabancılardan Boutsile sözleşmesini tek taraflı feshedip Dubai BC'ye imza atarken, son gün ödeme yapılmasına rağmen sözleşmesini sonlandıran Jefferson'la kulüp FIBA'lık olmuştu. Webb maaş alacağını bırakıp kontratından çıkmak için "buy out" öderken, 2 sezon önce final oynayan kadronun da yıldızı olan McCollum ise kendisine yarım maaş ödenince Fenerbahçe'yle anlaşmıştı.



SARICA ÜZGÜN



Daha önce ligde şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırıp EuroLeague'e taşıdığı Karşıyaka'nın dümenindeki toplam 10'uncu sezonunda takımı sponsor kriziyle dağılan Antrenör Ufuk Sarıca, çok üzgün olduğunu söyledi. Fenerbahçe maçında taraftarın yarattığı atmosfere vurgu yapan Sarıca, "Biz bu atmosfere alışığız. Senelerdir ben buradayım ve hep de çoğunda bu atmosferlere oynadık, genelimiz böyle. Elbette taraftarımızın enerjisi bize yansıdı ama günün sonunda bu kadar eksik bir kadroyla Fenerbahçe Beko gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Kenan'ın ve Muhsin'in sakatlıkları vardı, özveri ile oynadılar. Biz tüm sene yaptığımız gibi elimizden geleni yaptık. Ben oyuncularıma, ekibime, kendime ve aileme de teşekkür ediyorum. Çok zor günler yaşıyoruz" dedi.



