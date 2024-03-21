Karşıyaka seriye mecbur

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyet aldığı periyodun ardından son 5 maçta yalnız 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabilen, geçen hafta da bay takım olarak maç yapmayan Karşıyaka, kalan 6 haftada seri yakalamaya çalışacak.



Grupta 39 puanla dördüncü sırada yer alıp Play-Off oynaması neredeyse garanti olan yeşil-kırmızılı ekip, şampiyonluk veya Play-Off finallerinde kendisine avantaj sağlayacak ikinci sırayı elde etmek için son kozlarını oynayacak.



Zirvedeki Batman Petrolspor'un 7 puan, ikinci sıradaki Turgutluspor'un ise 1 maç eksiğiyle 4 puan gerisinde olan Kaf-Kaf, maratonun son 7 haftalık etabına cumartesi günü Play-Off barajındaki Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayarak başlayacak.



Grupta 31 puanla altıncı basamaktaki rakibinden sezonun ilk yarısındaki 3-2'lik son dakika mağlubiyetinin rövanşını almaya çalışacak İzmir temsilcisi, bu maçın ardından Kelkit Hürriyetspor deplasmanına çıkıp, sonraki hafta yine Play-Off barajındaki önemli takımlardan Efeler 09 SFK'yı konuk edecek. Son 3 haftada ise düşme korkusu yaşayan alt sıralardaki rakipleriyle maç yapacak Karşıyaka, Turgutluspor ve Efeler 09 SFK gibi takımların bay haftalarını geçeceği son bölümde art arda Bulvarspor (D), Hacettepe 1945 ve Sapanca Gençlikspor'la oynayacak. Kaf-Kaf'ta sakatlıktan çıkan Cenk Ahmet ve Mehmet Alaeddinoğlu'nun bu hafta riske edilmesi beklenmiyor.





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