13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-031'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-045'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-145'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-032'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-384'

Karşıyaka resmen açıkladı: Alston

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz sezonu Hapoel Holon'da geçiren ABD'li uzun forvet Justin Alston'u renklerine bağladı.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekibi Karşıyaka sezon öncesi 7'nci dış transfer olarak renklerine bağladığı ABD'li uzun forvet Justin Alston'un imzasını resmen duyurdu.

31 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu Avrupa'da Szedeak, Juventus, PAOK, Treviso ve son olarak Hapoel Holon'da oynadı. Geçen sezona İtalya'da Treviso'da başlayan Alston, ardından transfer olduğu İsrail ekibi Holon'da 14.7 sayı ve 4.4 ribaund ortalamaları yakaladı.

Alston, yeşil-kırmızılıların üçüncü yabancısı oldu. Kaf-Kaf antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirip şimdiye kadar dış transferde ABD'li forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven, oyun kurucu Ege Özçelik ve Meriç Murat Kuntker ile anlaşmıştı.
